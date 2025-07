Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 26/2025 - Kojima de retour au sommet du classement

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Pour la 26ème semaine de l'année 2025 ( du 16 au 21 juin ), nous retrouvons Hideo Kojima au sommet du classement avec la sortie de Death Stranding 2: On the Beach. Côté Nintendo, Mario Kart World et Mario Kart 8 Deluxe se maintiennent encore, accompagné de Minecraft. Mention spéciale encore une fois à Clair Obscur : Expédition 33 qui mérite toujours autant sa place au classement.

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) Mario Kart World (Switch 2) Clair Obscur : Expédition 33 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Minecraft (Switch)