Sega dépose la marque et le logo SONIC & Friends

Plus que jamais, Sega continue d'exploiter sa mascotte. Après le succès des film, et en attendant la sortie de SONIC 3, Le Film et de la série dérivée prévue sur Paramount + ou encore celle à la rentrée de SONIC Superstars, on découvre une nouvelle marque liée au hérisson bleu : SONIC & FRIENDS. On ne sait pas encore ce qui se cache derrière cette marque déposée récemment ; s'il s'agit d'un jeu console ou d'un jeu mobile ou autre mais en attendant de le découvrir, nous vous proposons de jeter un coup d'œil sur le logo.

