SONIC & Friends est une série animée chibi à découvrir sur TikTok

On espère que vous aimez le hérisson bleu car vous allez en manger à toutes les sauces. Il y a évidemment les jeux, avec en ligne de mire, SONIC Superstars attendu à la rentrée . Mais Sonic est aussi plus que jamais, un héros du grand et du petit écran. SONIC 3, Le Film s'apprête à commencer son tournage et une série dérivée sur Knuckles devrait débarquer bientôt sur Paramount +. Il y a aussi la série SONIC Prime qui cartonne sur Netflix. Et ce n'est pas fini.

Souvenez-vous, il y a peu, on vous parlait d'une nouvelle marque déposée par Sega : SONIC & FRIENDS. On sait désormais à quoi elle correspond. Il s'agit d'une série de courte vidéos mettant en vedette Sonic et ses amis en version Chibi. La série est une exclusivité TikTok et devrait donc bientôt débarquer sur le célèbre réseau social. En attendant, un premier aperçu a été publié sur la chaîne TikTok de Sega. Retrouvez la vidéo ci-dessous.

