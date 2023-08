SONIC 3, Le Film : les premières photos de tournage fuitent sur le net

Qu'il semble déjà loin, le temps ou les photos de "Sonic, le moche" affolaient la toile à la veille de la sortie de SONIC, Le Film. Depuis, non seulement deux films Sonic sont sortis mais ils ont remporté un succès phénoménal dans le monde entier et le tournage de SONIC 3, Le Film se prépare déjà. En effet, loin de la tumulte des grèves qui paralysent actuellement Hollywood, le staff du nouveau film Sonic s'active actuellement en Angleterre, à Bourne Wood, très précisément, un lieu de tournage boisé très prisé qui a vu notamment les tournages de films et de séries à succès comme Gladiator, Harry Potter, Wonder Woman ou encore The Witcher;

Grâce à une page Facebook qui répertorie les tournages de la région, on découvre même les premières images du plateau avec les "doublures" de Sonic, Tails et Knuckles (des acteurs en costumes qui seront remplacés numériquement) en grande discussion. Notez qu'il s'agit bien des décors du futur film Sonic et non de la série dérivée basée sur Knuckles, comme le précise un panneau.

Si tout se passe bien, le tournage de SONIC 3, Le Film devrait débuter le 31 août prochain et le film, débarquer dans les salles fin 2024.

Source : Sonicstadium