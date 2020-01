SONIC, le Film cache une référence à Super Smash Bros

Sans présumer de sa qualité, on peut dire que SONIC, Le Film revient de loin ! On ne va pas vous refaire le film à l'envers mais après une première présentation catastrophique, la sortie du film a du être repoussée en catastrophe et son personnage principal totalement remanié... Depuis, le "bad buzz" du début est totalement oublié et de nombreux joueurs sont montés dans le "hype train" en attendant la sortie du film. Le film semble en effet être très respectueux de la licence de SEGA et renferme même de nombreuses petites références cachées aux quatre coins de l'image. L'une d'elle vient d'être repérée dans un des derniers trailers du film. On y voit SONIC qui, à priori, prend sa pose de Super Smash Bros ! Un petit clin d'œil sympathique qu'il faut savoir déceler et que les joueurs apprécieront sans doute à sa juste valeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, SONIC, Le Film sera sur les écrans le 12 février 2020 en France.