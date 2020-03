Sonic, le film : découvrez une scène coupée inédite avec le bébé Sonic

Malgré une production compliquée et des critiques pas toujours tendres, SONIC le Film est un énorme succès du box office. Finalement le réalisateur Jeff Fowler a été bien inspiré d'écouter les fans en revoyant sa copie du célèbre hérisson bleu. Si vous n'avez pas encore vu le film au cinéma et que vous vous demandez ce qu'il vaut, sachez que vous allez pouvoir le visionner très prochainement légalement en VOD. En effet, suite à la pandémie de COVID-19, de nombreux studios revoient leurs plans et avancent les sorties VOD et DVD de leurs films (au point que certains films prévus au cinéma ou qui sont sortis il y a peu, sortent directement en VOD) Ainsi SONIC le Film est déjà disponible sur les plateformes VOD aux Etats-Unis et on pourra l'acheter en DVD dès le mois prochain - Et l'Europe devrait vraisemblablement suivre.

Pour célébrer cette sortie anticipée, Paramount a publié sur Youtube une scène coupée du film montrant le fameux bébé SONIC. Une scène inédite dont tous les effets n'étaient pas encore en place et que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Source : Youtube