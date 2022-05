Le Sonic raté du premier film et ses horribles dents se recyclent dans le film Tic et Tac, Les Rangers du Risque sur Disney Plus

Sonic, Le Film sorti en 2020 est un des gros succès de ces dernières années au cinéma, tout comme sa suite, judicieusement nommée SONIC 2, Le Film. Pourtant, on a frôlé la catastrophe. Souvenez-vous, initialement prévu pour 2019 , la sortie du film avait du être repoussée d'un an suite à la diffusion de la première bande annonce dévoilant son héros, un Sonic "monstrueux" avec un nez bizarre et surtout des dents humaines proprement terrifiantes. Ce qui était choquant, ce n'était pas tant le design franchement moche de Sonic que le fait qu'il ait pu être validé par SEGA et les producteurs du film. On imagine que l'idée de base était de donner une version plus réaliste de l'icone de SEGA mais franchement, c'était flippant. Heureusement le réalisateur du film va revoir sa copie et proposer un Sonic bien plus proche du héros que l'on connait depuis toujours. La suite, c'est de l'histoire... Logiquement, l'affreux Sonic aurait du disparaître à jamais sauf qu'à Hollywood comme ailleurs, rien ne se perd, tout se récupère. L'affreux Sonic est donc finalement de retour et de façon surprenante, dans une production Disney. En effet, dans l'exclusivité Disney Plus, Tic et Tac, Les Rangers du Risque, le Film, on a la surprise de le retrouver en chair et en... dents.

Reprenant le principe du chef d'œuvre de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit dans lequel les humains cohabitent avec les Toons, Tic et Tac, Les Rangers du Risque, le Film décrit un monde ou les personnages animés de façon classique ou en images de synthèse sont réels. Le film est l'occasion de retrouver énormément de personnages de film ou de dessin animés lors d'apparitions plus ou moins longues et savoureuses. C'est ainsi qu'au détour d'une scène, on retrouve le Sonic raté, nommé en VF, Sonic, le moche... C'est assez amusant (comme le film dans son ensemble) et bien vu mais le mieux sera évidemment de découvrir tout ceci devant son écran. Pour celles et ceux qui voudraient cependant en voir plus, des vidéos de la prestation de Sonic, le moche sont déjà disponibles sur le net.