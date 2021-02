SONIC, le Film 2 officiellement daté au cinéma

Il aura fallu attendre presque 1 an après sa confirmation, oui SONIC 2, Le Film arrive très bientôt au cinéma. Après un succès retentissant pour le premier film avec plus de 58 millions de dollars de recettes récoltés en seulement une journée, il est jusqu'à ce jour le meilleur démarrage pour une adaptation de jeu vidéo de tous les temps au cinéma. Il était donc tout à fait envisageable pour Paramount Pictures de réitérer le phénomène avec une suite.

C'est grâce à un nouveau teaser diffusé aujourd'hui, que nous apprenons que le SONIC 2, Le Film débarquera dans les salles obscures le 8 avril 2022 aux Etats-Unis, si bien sûr celles-ci réouvrent. Dans ce court trailer, disponible ci-dessous, nous pouvons apercevoir une queue jaune apparaître à la base du chiffre 2 du titre. Est-ce là un petit teaser pour nous informer que Tail rejoindra l'aventure ? En tout cas, nous sommes impatients de savoir ce que Paramount Pictures nous réserve ...

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3