SONIC, le Film 2 officiellement confirmé

Le réalisateur Jeff Fowler peut se frotter les mains, et accessoirement en passer une sur son front pour éponger sa sueur : il est passé à deux doigts de la catastrophe. Son film SONIC est aujourd'hui un succès mondial mais il y a quelques mois encore, personne ne l'aurait parié surtout après le bad buzz suscité suite à la diffusion de la première bande annonce du film.

Aujourd'hui, les spectateurs ont tranché (en dépit des critiques) et SONIC, Le Film a battu des records pour une adaptation cinématographique de jeux vidéo. Pas étonnant donc d'apprendre dans Variety qu'hier, Paramount Pictures et Sega Sammy ont officialisé la mise en route d'une suite. Si on ne sait pas encore si le casting du premier film rempilera, notamment James Marsden (le héros) Jim Carrey (le Dr Robotnik) ou encore Malik Bentalha , Ben Schwartz (Sonic) le réalisateur Jeff Fowler a déjà été confirmé à sa même place.

Evidemment, le film étant encore dans sa phase de développement, il faudra être patient avant de découvrir sur grand écran la suite des aventures du hérisson bleu de SEGA. En attendant, sachez, si vous ne l'avez pas encore vu, que le premier film est déjà sur les plateformes de vidéo à la demande (suite aux mesures exceptionnelles prises après la fermeture des cinéma à cause de la pandémie de COVID-19.)