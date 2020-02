SONIC, le Film se fait éreinter par la critique - Revue de presse

On pensait que SONIC le Film avait passé le plus dur après le tollé provoqué l'année dernière par la diffusion de sa première bande annonce (voir ici) obligeant les producteurs du film a revoir leur copie (voir là) en refaisant le portrait de leur affreux SONIC "réaliste" avec ses jambes musclées, ses mains de hamster, ses petites dents d'enfant et son drôle de nez en forme de pruneau (d’Agen bien sûr mais peu importe.) Un SONIC tellement atroce qu'il en est devenu un costume d'Halloween très prisé (auquel il faut juste rajouter un pruneau- de préférence d'Agen mais peu importe) et qu'il a engendré un tas de meme et de parodie en tous genres- notamment l'une des dernières provenant du site officiel de Bob L'Eponge (parodie depuis supprimée !)

Et si le lifting de SONIC s'est finalement avéré réussi et que les dernières bandes annonces avaient l'air de montrer un film plutôt sympa, finalement les premières critiques de la presse se montrent assez impitoyables.

Alors que le Figaro salue la prestation de Jim Carrey et trouve que le film sauve les meubles "entre surréalisme, franche hilarité et non-sens total" et que Le Point trouve le film sympathique malgré une intrigue trop enfantine, les autres médias sont beaucoup moins tendres et ont sorti leur stylo rouge pour le noter très sévèrement. Petite revue de presse des critiques les plus assassines du film de Jeff Fowler, piochées sur Allociné.fr

Très Moyen :

Ecran Large : "sans fantaisie" " filmé sans aucun panache, mis en musique sans énergie", avec des " dialogues et gags dignes de Dora et la Cité perdue "

Le Journal du Geek : heureusement Jim Carrey s'amuse sinon le film utilise une recette 'immangeable" quoique "difficile à digérer.

Le nouvel Obs : un film sauvé par "un humour cartoon et des dialogues riches en second degré "qui nous rappelle que Jim Carrey, comme Sonic, fut autrefois une star

Gamergen : "L'ambiance bon enfant", "n'évite pas l'ennui face à une histoire téléphonée, à la fin prévisible"

NUL

Le Parisien : Les "effets spéciaux font peine à voir, les vannes aux ras des pixels s'avèrent navrantes de bêtise". Un ratage qui s'accompagne d'un naufrage... celui de Jim Carrey.

Le Fiches du Cinéma : le film "désarçonne par sa laideur visuelle"

Première : faisant de "Sonic à la fois un ado turbulent fan de blagues scato et un second rôle"(le premier rôle revenant au flic), "Rien ne va" et "bon courage" (à ceux qui iront voir le film.)

A noter que toujours sur Allociné, les premiers spectateurs sont moins catégoriques et certains ont même adoré parlant de "belle surprise" et même même si beaucoup s'accordent à dire que la version française est "hideuse"... Alors la presse est-elle passée à côté du film ou c'est le réalisateur qui est passé à côté de Sonic ? Si vous avez-vu SONIC le Film n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.

Source : Allocine