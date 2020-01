SONIC, le Film : découvrez des images inédites dont celle d'un SONIC tout doux

SONIC, Le Film continue de faire sa promotion partout dans le monde alors que sa sortie en salles se rapproche doucement mais sûrement. Aujourd'hui grâce au compte Twitter Tails' Channel, retrouvez de nouveaux trailers du film avec des images inédites. L'une d'elle montre un Sonic "tout doux" comme passé à la machine... Alors on ne sait pas encore pourquoidans le film, SONIC se transforme tout d'un coup en Fizzgig (de Dark Crystal) ou encore en Gidget (de Comme des Bêtes) pour reprendre les deux premiers exemples qui nous viennent à l'esprit mais en attendant de le découvrir, nous vous invitons à retrouver cette image et les autres ci-dessous.

Pour rappel, SONIC, Le Film sera sur les écrans le 12 février 2020 en France.