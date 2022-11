"Ne gâchez pas le plaisir des autres !" Tomoya Ohtani, le compositeur de SONIC Frontiers s'adresse à ceux qui spoilent le jeu

C'est la dernière ligne droite. En début de semaine prochaine , l'attente prendra fin. SONIC Frontiers, le nouveau jeu d'aventure 3D de la mascotte de SEGA sera enfin disponible. C'est un véritable évènement pour les fans et un challenge pour la Team Sonic qui compte bien initier une nouvelle dynamique en profitant de l'engouement actuel autour du célèbre personnage, notamment avec les films et la série à venir sur Netflix. Cependant, si le jeu n'est officiellement pas disponible, à priori, le titre serait déjà en vente dans différentes boutiques sans compter qu'il y a peut-être eu aussi des fuites en amont. Résultat, le jeu se retrouve déjà sur le net avec de nombreuses vidéos dévoilant son gameplay, ses cinématiques mais aussi son histoire, ses rebondissements et même sa bande originale. Une situation qui désole Tomoya Ohtani, le compositeur principal de SONIC Frontiers qui a tenu à publier un message sur Twitter, à l'attention de ceux qui divulgâche le jeu et partage sa musique :

S'il vous plaît, ne divulguez pas les morceaux inédits de Sonic Frontiers et ne spoilez pas le jeu pour tout le monde, cela me rend triste de voir des gens ruiner l'expérience des autres.

Alors ce n'est pas une situation nouvelle, et à moins d'une production 100% dématérialisée et un cercle très restreint d'intervenants extérieurs, il faut s'attendre que ce genre de fuites se reproduisent- surtout avec les jeux très attendus. D'un côté, ceux qui arrivent à se procurer le jeu en avance (légalement ou illégalement) ont envie de partager leur expérience ou simplement de faire des vues (sans parler de ceux qui le "dump")), de l'autre il y a désormais un vrai public qui est demandeur et consomme parfois plus de jeux en regardant des vidéos qu'en jouant. Dans le cas de SONIC Frontiers, SEGA a finalement peu communiqué sur le jeu si ce n'est à travers quelques trailers et un partenariat avec IGN. On se retrouve donc avec un jeu dont les intentions sont grandes et le potentiel prometteur mais qui dans le fond reste encore très mystérieux.

Pour finir, notez que si Tomoya Ohtani est le compositeur principal de SONIC Frontiers, la bande originale du jeu réunit près de six compositeurs différents et diverses collaborations notamment avec One Ok Rock (voir ici.)

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu, le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu et avec nos news précédentes

Lire aussi :

,