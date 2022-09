One Ok Rock -"Vandalize", la chanson thème de SONIC Frontiers

Il reste encore deux mois avant de découvrir le Sonic en monde ouvert que SEGA nous prépare depuis plusieurs années : SONIC Frontiers. Le jeu est ambitieux et tentera de lever la malédiction qui pèse sur les épisodes 3D de Sonic qui ont souvent eu du mal à rendre justice au gameplay original des Sonic 2D. En attendant de découvrir le jeu, manette en main, SEGA continue d'en faire la promotion en nous faisant notamment découvrir sa bande son. Aujourd'hui, nous vous proposons ainsi une première écoute de la chanson thème du jeu. Une chanson du groupe japonais One Ok Rock dont le titre est Vandalize; une chanson qui sonne plutôt bien et semble parfaitement adaptée au jeu... Un hit quasi instantané mais naturellement, on vous laisse comme toujours vous faire votre propre avis avec les vidéos ci-dessous qui vous permettront d'écouter le single en entier.

Retrouvez ci-dessous une déclaration de TAKA, le chanteur d'One Ok Rock publié par le site Nintendo Life :

Nous nous sommes associés à SEGA sur Sonic Frontiers parce que nous sommes liés à Sonic et à la façon dont il a conquis le monde après avoir fait ses débuts au Japon. Nous sommes basés aux États-Unis et avons joué en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, nous sommes donc extrêmement heureux de pouvoir travailler avec le célèbre Sonic.

Cette chanson collaborative, Vandalize , est très optimiste et a des mélodies d'inspiration japonaise tout en sonnant comme une chanson ONE OK ROCK. Cela correspond également à l'image cool de Sonic et à sa vitesse lorsqu'il court, alors s'il vous plaît, profitez de Vandalize avec Sonic alors qu'il accélère à travers Sonic Frontiers .

SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

,

Source : Nintendolife