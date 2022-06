Sonic Prime : premières images de la série Netflix avec Sonic et... Shadow

Aujourd'hui, SEGA a publié un Sonic Central, une sorte de Nintendo Direct dédié à Sonic (voir là). Si on ne se relèvera pas la nuit pour le revoir, l'émission a permis de découvrir les premières images de Sonic Prime, la nouvelle série animée de Prime Vidéo Netflix prévue cette année . On vous en déjà souvent parlé (notamment ici) et aujourd'hui, on peut en avoir un premier aperçu et découvrir que Shadow fera partie du cast.

Retrouvez cette première vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.