Sonic Central : toutes les nouveautés Sonic à venir à découvrir aujourd'hui dans un Direct spécial

Depuis quelque temps déjà, Sonic, la mascotte de Sega est omniprésent. Entre le deuxième film, la reprise, l'année dernière, de SONIC Colours, la série animée prévue sur Netflix, SONIC Origins (qui sort la semaine prochaine) ou encore SONIC Frontiers, le fameux "Sonic Breath of The Wild", il ne vaut mieux pas être allergique aux hérissons bleus. Manifestement, SEGA a décidé plus que jamais de capitaliser sur la popularité de sa mascotte, au plus haut depuis le succès des films. Et ce n'est sans doute pas fini puisque SEGA vient d'annoncer la diffusion aujourd'hui d'un nouveau SONIC Central, une sorte de Nintendo Direct dédié entièrement à Sonic. Au programme "un aperçu" de quelques projets, partenariats et événements Sonic prévus prochainement"

Pour rappel, l'année dernière , un premier SONIC Central, avait été diffusé pour les 30 du hérisson . On y avait découvert, notamment, un partenariat avec Minecraft, un concert symphonique et l'officialisation de SONIC Colours Ultimate (voir le détails ICI.)

Alors que nous réserve encore SEGA avec Sonic, outre le jeux et projets déjà connus ? Rendez-vous aujourd'hui à 18h (heure de Paris) sur Twitch, Youtube ou ici même pour le découvrir.