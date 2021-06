Minecraft invite Sonic pour fêter son anniversaire dans un DLC spécial

Minecraft se joint lui aussi à la fête des 30 ans de Sonic, la mascotte de Sega. En effet, Mojang viennent d'annoncer qu'un DLC spécial Sonic the Hedgehog était d'ores et déjà disponible sur le Store spécial du jeu, il vous coûtera 1340 Minecoins (moins d'une dizaine d'euros de monnaie réelle).

Ce contenu supplémentaire contient plusieurs Skins pour votre avatar tel Sonic ou d'autres icônes de la saga. Au total ce sont pas moins de 24 costumes qui sont contenus dans ce pack ainsi qu'un "objet spécial" (rien n'a été précisé sur sa nature).

Quelques-uns de ces costumes sont visibles dans la bande-annonce ci-dessous. Que pensez-vous de cette version cubique du hérisson bleu ?

Wait, what was that blue blur? And who put those square-looking rings there? Hold on to your running shoes: Sonic the Hedgehog has come to Minecraft!



Gather rings, race across acts, and defeat anyone trying to slow you down in this official DLC:



↣ https://t.co/VeTgATAc7V ↢ pic.twitter.com/zlOwb4HNQ0