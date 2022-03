SONIC Frontiers : un étrange personnage aux cheveux roses enflamme les fans de Sonic

SONIC Frontiers fait partie des nombreux jeux attendus sur Nintendo Switch dans les mois qui viennent sur Nintendo Switch (et vous pouvez consulter la liste ICI.) Il s'agit d'un opus très ambitieux qui comme Zelda ou Pokémon avant, va tenter de s'essayer au monde ouvert en faisant passer la licence à "un niveau supérieur". Pour autant, pour le moment , les infos sont rares et les fans sont à l'affût du moindre détail. C'est ainsi que dans la nouvelle émission vidéo TailsTube au détour d'un gag montrant différents personnages humains dessinés, certains fans n'ont pu s'empêcher d'en remarquer un qui se distinguait des autres...Il s'agit d'un personnage anthropomorphe féminin aux cheveux roses. Alors, on ne sait pas d'où vient ce personnage mais il est évident qu'il est différent des autres. A par ça, difficile d'en dire plus... Cependant, certains fans ont fait le lien avec SONIC Frontiers en trouvant que le personnage pourrait aisément y figurer. Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux fan-arts déferlent sur les réseaux. Evidemment, rien ne dit, à ce stade qu'on retrouvera ce personnage dans SONIC Frontiers. Pour autant, Ian Flynn, le scénariste officiel de la bande dessinée Sonic, en charge de l'histoire de SONIC Frontiers a tout de même réagi à la théorie avec le hashtag #KnowingSmile et le directeur créatif de Sonic, Kazuyuki Hoshino a été ébahi par un fan-art et par la rapidité avec laquelle les fans avait réagi. Alors, ce personnage sera-t-il présent dans SONIC Frontiers ? En attendant, il vient d'entrer dans le Sonicverse.

Pour rappel, SONIC Frontiers est attendu cette année sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes

Who is the mystery woman? #SonicTheHedgehog pic.twitter.com/7NhlWNX8KB