SONIC Frontiers : SEGA dévoile sa feuille de route des mises à jour et DLC pour 2023 et un costume Sonic pour Noël

SEGA vient de dévoiler la feuille de route des mises à jour prévues pour SONIC Frontiers dans les prochains mois. D'abord un costume de père Noël pour Sonic qui arrivera le 21 décembre prochain . Mais ce n'est pas tout puisque trois grandes vagues de contenu supplémentaire seront déployées en 2023 . Au menu, de nouveaux défis, un mode photo et même une nouvelle histoire avec la possibilité de diriger Tails, Amy, Sage et Knuckles. Retrouvez le détail de ce contenu à venir ci-dessous :

La mise à jour 1 ajoutera le mode son, le mode photo et un nouveau mode défi.

La mise à jour 2 ajoutera de nouveaux Kocos et un mode Challenge en zone ouverte. De plus, du contenu sera ajouté pour fêter l'anniversaire de Sonic !

Et enfin, la mise à jour 3 ajoutera de nouveaux personnages jouables et des scénarios supplémentaires !