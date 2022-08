SONIC Frontiers : prix et poids du jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch

SONIC Frontiers fait partie des gros jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch. Il sortira en novembre prochain mais vous pouvez déjà précommander le jeu en boutique mais aussi sur l'eShop de la Nintendo Switch. L'occasion de constater qu'il vous faudra près de 9 Go d'espace dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console. Le jeu est actuellement à 59,99€ en version standard et 69,99€ en édition Digital Deluxe. incluant le pack "Trésor d'exploration" dans lequel se trouvent "des objets utiles pour l'exploration" : des jetons souvenirs d'Amy, un mécanisme, des clés d'unités du Chaos, des gants et chaussures pour Sonic, un art book digital et un mini-soundtrack digital de 25 morceaux . Retrouvez quelques captures eShop de la fiche eShop du jeu sur cette page.

SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

