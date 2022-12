Yuji Naka, le papa de Sonic, officiellement inculpé pour délit d'initié

Cela va mal pour Yuji Naka, mondialement connu pour être l'un des papas de Sonic. Après l'avoir fait arrêté le mois dernier, suite à une activité financière frauduleuse, le bureau du procureur district de Tokyo a fait savoir aujourd'hui que Yuji Naka était désormais officiellement inculpé pour délit d'initié . Pour faire simple, on lui reproche de s'être servi d'informations confidentielles (dont il a la connaissance de par son poste) pour s'enrichir. Yuji Naka aurait semble-t-il acheté subitement, il y a plusieurs mois , un lot d'actions Square Enix pour près de 144,7 millions de yens sachant, avant tout le monde, que la société s'apprêtait à annoncer un spin-off de Final Fantasy, ce qui n'allait pas manquer de faire monter le cours de l'action de la société. Le but étant, évidemment, de vendre ensuite dans la foulée, les mêmes actions à un prix plus élevé pour ce faire facilement de l'argent. Pour l'instant, Yuji Naka n'a fait aucun commentaire suite à son inculpation. Notez qu'un autre employé de Square Enix, Taisuke Sasaki, est inculpé du même chef de "délit d'initié". Il aurait acheté dans le même temps, des actions Square Enix pour 105 millions de yens. Rappelons aussi que Yuji Naka et Square Enix sont en litige depuis la sortie de Balan Wonderworld et que des actions en justice sont menées de part et d'autres- voir nos news ci-dessous.

