Yuji Naka, le papa de Sonic, explique le flop de Balan Wonderworld et attaque Square Enix qui selon lui "se fiche des jeux et des fans"

Sorti il y a un an sur différentes plateformes, Balan Wonderworld a été sacré depuis "pire jeu de 2021 sur Nintendo Switch" d'après les notes des tests compilées par Metacritic. Pourtant, le jeu avait tout pour plaire, sur le papier tout du moins. Développé par Yuji Naka, le papa de Sonic, pour Square Enix, Balan Wonderworld semblait renouer avec l'esprit de Nights, l'un des jeux cultes de Yuji Naka, avec son univers bariolé digne des productions des années 90 et son personnage d'Arlequin rappelant les héros de The Mask et de Beetlejuice. Malheureusement, le jeu, malgré de belles idées et de jolies séquences, va s'avérer au final non seulement bourré de bugs mais aussi et surtout de nombreuses malfaçons. Dans notre test (à lire ici) on s'étonnait d'ailleurs qu'un titre aussi "ambitieux" produit par Square Enix puisse sortir en l'état. Pour nous c'était clair : quelque chose n'avait pas fonctionné et, manifestement, des arbitrages n'avaient pas été faits...

Si à l'époque de la sortie du jeu, Yuji Naka a fait bonne figure, il vient de sortir de sa réserve dans un fil Twitter cinglant dans lequel il explique que Square Enix l'a viré six mois avant la sortie du jeu et qu'à partir de là, il ne pouvait plus qu'être spectateur des décisions prises par Square Enix et Arzest (qui co-développait le jeu.) Il a bien tenté plusieurs fois d'intervenir, notamment en demandant de reculer la sortie de la démo (qui a clairement agit comme un repoussoir) ou encore de prendre en compte différentes corrections, mais il n'a jamais été écouté par Arzest ,et Square Enix n'a jamais voulu revoir le calendrier de sortie du jeu. Pour tout cela, Yuji Naka a intenté une action en justice contre Square Enix, estimant qu'on ne pouvait pas empêcher un créateur de travailler sur son jeu. Pour Yuji Naka, jusqu'au dernier moment, il est possible d'améliorer un jeu. C'est ce qu'il a fait avec Sonic, et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les joueurs du monde entier s'amuse avec le jeu. Mais c'est ce qu'il n'a pas pu faire avec Balan Wonderworld... Manifestemment, il en garde aujourd'hui encore une grande amertume au point d'affirmer que "Square Enix et Arzest sont des entreprises qui ne se soucient pas des jeux et des fans de jeux."

Si pour le moment Square Enix et Arzest n'ont pas réagi et qu'ils auront, probablement, une autre vision des choses, cette histoire illustre parfaitement le décalage qu'il peut y avoir parfois entre la vision d'un artiste et celle d'un producteur. C'est très paradoxal car d'un côté Square Enix a voulu utiliser le nom prestigieux de Yuji Naka, de l'autre, il ne lui a (semble-t-il) pas laissé l'occasion de s'exprimer pleinement. Résultat, le jeu n'est pas à la hauteur des attentes ni même de la réputation de Yuji Naka (voire de Square Enix) et tout le monde est perdant.

Pour aller plus loin, retrouvez le fil Twitter de Yuji Naka ICI et la traduction anglaise publiée par un fan LA. Vous pouvez aussi (re)lire notre test de Balan Wonderworld (ICI) qui pourrait bien profiter de cette polémique pour récupérer quelques joueurs... A votre bon cœur, messieurs-dames !

