La Nintendo Switch est-elle une concurrente de la Xbox Series et de la Playstation 5 ?

Dans le cadre du procès opposant Microsoft à la FTC (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles des États-Unis), de nombreuses personnalités liées aux jeux vidéo sont auditionnées en ce moment par une juge d'un tribunal fédéral de Californie. La FTC souhaite bloquer le rachat d'Activison (après celui de Bethesda) au motif qu'il pourrait, à terme, mettre le géant américain en position ultra dominante et nuire à la concurrence en stoppant la croissance du marché des jeux vidéo. La bataille fait rage à coup d'arguments, de rapports et de documents diverses, et les enjeux sont énormes. Parmi les sujets évoqués, les jeux exclusifs, les tractations "sécrètes" ou encore le "cloud gaming"... Bizarrement, l'un des sujets qui revient souvent est de savoir si la Nintendo Switch est une console concurrente des consoles de Sony et de Microsoft ?

Les experts nommés par la FTC ont décidé de ne pas considérer la Nintendo Switch comme une concurrente de la PS5 et de la Xbox Séries qui forment selon eux un marché de consoles de "Hautes Performances". Pour la FTC, Sony et Microsoft se disputent les mêmes joueurs et la Nintendo Switch est à part.

Un avis partagé par Jim Ryan, le patron de la Playstation qui pense que "Nintendo participe à un segment de marché différent de celui de la Xbox et de la PlayStation" et que sa "technologie matérielle est "beaucoup moins sophistiquée". Par ailleurs, il note que la Switch "se vend généralement moins cher et son public est plutôt jeune". Pour Jim Ryan, la Nintendo Switch et la PS5 seraient plus complémentaires que concurrentes. Il en veut pour preuve ultime, une enquête interne qui démontre que "près de la moitié des propriétaires de PlayStation 5 aux États-Unis possèdent également une Nintendo Switch, tandis que moins de 20 % des propriétaires de PlayStation 5 aux États-Unis possèdent également une Xbox Series X ou S."

Microsoft n'est pas d'accord et estime que malgré ses performances, la Nintendo Switch est une concurrente au même titre que la PS5. L'enjeu de Microsoft est de passer auprès des régulateurs comme le troisième géant du marché et non le second, la FTC s'inquiétant de l'hégémonie de Microsoft qui pourrait décider de garder l'exclusivité de nombreuses grosses licences issues du catalogue d'Activision (et de Bethesda), qui pour le moment sont multi-plateformes et participent à la croissance du secteur. A ce sujet, auditionné par la juge, Phil Spencer, le big boss de Microsoft, a tenu a rappelé que Sony et Nintendo avaient un important catalogue de jeux exclusifs, bien plus forts que celui proposé actuellement par Microsoft. Ainsi, il n'est pas déraisonnable que Microsoft essaie de se constituer un catalogue d'exclusivités fortes. Pour autant, malgré cela, Phil Spencer a juré (sous serment) que Call of Duty continuerait (comme Minecraft) à sortir sur toutes les plateformes disponibles. Mais jusqu'à quand ?

En attendant, d'autres développement, n'hésitez pas à nous dire si vous possédez plusieurs consoles et si vous considérez la Nintendo Switch comme une concurrente à part entière de la Playstation et de la Xbox. Et si non, pourra-t-elle le devenir avec un nouveau modèle et une puissance accrue ?

