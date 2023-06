Microsoft veut faire de Call of Duty l'un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch

Lors du Nintendo Direct diffusé la semaine dernière (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), Nintendo a annoncé l'arrivée de Metal Gear Solid: Master Collection (voir ici) et de la trilogie Batman Arkham (voir là), ajoutant deux nouvelles "grosses" licences au catalogue de la Nitnendo switch qui, petit à petit, réunit les plus emblématiques. Malgré cela, il manque encore quelques "grosses" licences multi-plateformes sur Nintendo Switch. notamment Call of Duty. la célèbre licence d'Activision qui désormais appartient à Microsoft. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant que la Nintendo ait droit, elle aussi, à son Call of Duty.

En effet, Nintendo et Microsoft ont signé un partenariat sur 10 ans pour porter call of Duty sur consoles Nintendo. On se souvient qu'à l'époque de la Wii, la console avait ses propres épisodes de Call of Duty qui y remportaient un grand succès, en marge des épisodes sortant sur les autres plateformes- un peu comme les FIFA aujourd'hui. Même la Wii U a eu droit à ses portages spéciaux de Call of Duty : Black Ops II et Call of Duty : Ghosts, prenant en compte les spécificités de la console. Pour le moment, on ne sait pas exactement à quoi ressemblera Call of Duty sur Switch mais Microsoft veut apporter la même expérience sur toutes les consoles... Dans le cadre du procès qui oppose Microsoft à la FTC, (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles aux États-Unis (qui souhaite l'annulation du rachat d'Activision par Microsoft), on apprend que Phil Spencer est confiant quant à la qualité de la version Switch de Call of Duty. Il pense que le jeu tourne bien et qu'il se hissera même au niveau de qualité des meilleurs jeux de la console voire les surpassera. Il souhaite que le jeu se joue "relativement bien" comparé aux autres versions et qu'en définitive ce sera un excellent jeu même s'il n'aura évidemment pas la même apparence que sur les dernières consoles.

Alors, attendez-vous Call of Duty sur Nintendo Switch ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.