Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 s'infiltre sur Nintendo Switch

C'est une infiltration que nous n'avons pas vu venir. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 fera son arrivée le 24 octobre 2023 sur Nintendo Switch. Cette compilation proposera aux joueurs de redécouvrir les titres suivants :

La série pionnière des jeux d'infiltration arrive sur Nintendo Switch. Découvrez l’histoire palpitante de la série METAL GEAR, infiltrez des forteresses ennemies et menez à bien votre mission en empêchant ceux en possession d’armes de destruction massive de déclencher une guerre totale. Cette collection inclut Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, et Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais également Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, les jeux à l’origine de la série, les versions NES de Metal Gear et de Snake’s Revenge, ainsi que de nombreux contenus bonus. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 fera son arrivée le 24 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Libertyet Metal Gear Solid 3: Snake Eater sont également disponibles à l’achat individuellement sur le Nintendo eShop.