Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 dévoile son édition Day One ainsi que son contenu exclusif

Konami Digital Entertainment B.V. et Just For Games sont heureux d'annoncer que Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 bénéficiera lors de sa sortie du 24 octobre 2023 d'une édition physique Day One sur Nintendo Switch et supports concurrents. L'édition Day One de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 inclura 3 Pistes additionnelles pour la Bande-Son Numérique, avec de nouveaux enregistrements orchestraux exclusivement pour la Collection :

THE BEST IS YET TO COME (Master Collection ver.)

CAN'T SAY GOODBYE TO YESTERDAY (Master Collection ver.)

SNAKE EATER (Master Collection ver.)