Call of Duty sur consoles Nintendo - Microsoft veut apporter "la même expérience"

Suite à la fusion de Microsoft avec Activision (voir ici) un partenariat avec Nintendo de près de 10 ans a été dévoilé afin de porter "les jeux Xbox sur Nintendo Switch". Parmi ces jeux, ceux de la licence Call of Duty qui pourrait être exclusive aux plateformes Microsoft mais que Microsoft préfère sortir partout et notamment sur les consoles Nintendo. Cela fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un épisode de la célèbre franchise sur consoles Nintendo- depuis la sortie de la sortie de Call of Duty : Black Ops II et Call of Duty : Ghosts sur Wii U . Cependant, cela devrait donc changer d'ici peu. Alors pour le moment, il n'a pas clairement été dit que Call of Duty allait sortir sur la console Nintendo Switch actuelle. Et il faudra probablement attendre de découvrir le catalogue de fin d'année de la console hybride pour en avoir le cœur net. En attendant, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a réitéré son intention d'offrir "la même expérience" quelque soit la plateforme choisie à la manière de Minecraft, lors d'un entrevue avec "Xbox On "

Morceaux choisis publiés par Nintendo Life :

Phil Spencer :

Nous nous attendons à atteindre un certain niveau de qualité sur tous ces jeux... donc c'est notre objectif, et la même chose sur PC et la même chose sur Nintendo. Donc quand nous disons disponible partout ou non exclusif, nous voulons faire absolument la meilleure version de Call of Duty sur toutes ces plateformes.

...Il ne s'agit pas d'un skin sur une arme, il s'agit d'un certain mode du jeu, la même version sera disponible sur toutes les plateformes. Si vous êtes un joueur de Minecraft sur PlayStation, je ne pense pas que vous ayez l'impression d'avoir la moins bonne version... Nous voulons être sûrs que ces joueurs ont l'impression d'avoir une excellente expérience sur la plateforme qu'ils choisissent de jouer.

Alors, à quoi ressemblera Call of Duty sur Nintendo Switch ? Réponse (probable) dans quelques mois...

Source : Nintendolife