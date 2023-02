Nintendo et Microsoft signent un partenariat pour porter Call of Duty sur consoles Nintendo pour les 10 prochaines années

Si le rachat Activision-Blizzard par Microsoft déchaîne les foules en ce moment dans la "guerre" entre Sony et Microsoft, le géant américain vient de lâcher une petite ogive sur Twitter par le biais de Brad Smith. Alors que Microsoft est en plein milieu d'une rencontre avec les régulateurs européens concernant ce rachat, Brad Smith a annoncé que plusieurs partenariats avaient été signés, dont un avec Nintendo pour porter les jeux Call of Duty sur Nintendo Switch et les supports qui suivront durant les 10 prochaines années, à la même date de sortie que les versions Xbox.

Outre COD, d'autres grandes licences de Microsoft seront susceptibles de bénéficier du même traitement de faveur. La question est de savoir maintenant comment se vendra le prochain COD sur Nintendo Switch ? Uniquement via le Cloud peut-être ?

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO