Nintendo Switch 2 - Les précommandes repoussées aux Etats-Unis à cause de l'évolution des tarifs douaniers

Qui aurait cru que la politique Outre-Atlantique viendrait ajouter un coup à la situation de la nintendo Switch 2. Alors que Le président Trump a annoncé des droits de douane sur les produits importés, cela créé actuellement énormément de remous sur le marché économique mondial. Du côté du Japon par exemple, les droits de douane imposés par Washington sur les produits de l'Archipel sont indiqués à 24%, sont qualifiés de «crise nationale» car le pays est très dépendant de ses exportations vers les États-Unis, a déclaré ce vendredi le premier ministre nippon, Shigeru Ishiba.

Du côté de Nintendo, un communiqué a été envoyé à Polygon, indiquant que les précommandes initialement prévues pour le 9 avril étaient repoussées à une date indéterminée, en réponse à l'impact potentiel des tarifs douaniers et l'évolution des conditions du marché. Le géant japonais a en effet délocalisé une bonne partie de la production de ses consoles en Chine et au Vietnam, qui ont également prix une augmentation des droits de douane de 34% et de 46%. A noter que la date de lancement de la console quant à elle n'a toujours pas bougée, et est toujours fixée au 5 juin 2025 .

