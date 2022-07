Nintendo Japon met en place un service de réparation de Nintendo Switch par abonnement

Nintendo Japon vient de lancer un nouveau service de réparation de Nintendo Switch nommé Wide Care. Ce service permet de centraliser toutes les demandes et de répondre à de nombreuses situations problématiques. Il est ouvert à tous les possesseurs de Nintendo Switch qu'elle soit encore sous garantie ou pas. Pour en bénéficier, il faut s'acquitter d'un forfait mensuel (pour les consoles sous garantie ) ou annuel (pour les consoles hors garantie .) L'abonnement est à 200 yens par mois (soit plus ou moins 1,50€ ) et à 2000 yens par an (plus ou moins 15€ ) sachant qu'il est ensuite reconduit automatiquement d'un mois ou d 'une année sur l'autre. Les abonnés peuvent ensuite faire réparer leur console jusqu'à 6 fois par an pour un prix de réparation ne pouvant pas excéder 100 000 yens (soit plus ou moins 710€ .)

Le service prend en charge tous les modèles de Nintendo Switch ainsi que les problèmes de Joy-Con, d'écran et de CPU. Il répare en outre les stations d'accueil et les adaptateurs secteur. Il inclût les pannes en tous genres et les dégâts provoqués par les chutes accidentelles ou encore par l'eau. Si par exemple, l'écran de votre console ne s'allume plus ou que suite à une chute malencontreuse, celui-ci est fissuré, vous pouvez bénéficier du service (sachant que vous pouvez souscrire à un forfait à n'importe quel moment, et pas simplement au moment de l'achat de la console.) Vous envoyez alors votre console cassée au centre de réparation et Nintendo prend tout en charge (frais d'envoi et d'expédition inclus.) Il faut ensuite compter entre deux et trois semaines de délai avant de récupérer sa console remise à neuf. En résumé, au Japon, quelque soit l'âge de votre console, si elle est cassée ou en panne, vous pouvez la faire réparer pour 1,50€ minimum et 15€ maximum . Notez tout de même que pour les consoles hors garantie, en souscrivant à l'abonnement annuel, vous devrez attendre un mois avant de pouvoir prétendre faire réparer votre console (voir la FAQ- en japonais.) précisons que si vous avez plusieurs consoles, vous devez vous acquitter de plusieurs abonnements / forfaits.

Pour avoir un ordre d'idée du prix des réparations (si vous deviez les payer) mais aussi ce qu'il faudrait faire pour atteindre la limite de 100 000 yens de frais de réparation par an, Nintendo a publié cette grille des tarifs :

CPU - 13 200 yens (soit plus ou moins 94€ )

(soit plus ou moins ) Écran LCD - 8 800 yens (soit plus ou moins 63€ )

(soit plus ou moins ) Autres pièces (hors CPU et LCD) - 4 950 yens (soit plus ou moins 35€ )

(soit plus ou moins ) Pièces Joy-Con - 2 200 yens (pour un Joy-Con) (soit plus ou moins 16€ )

Pour le moment, ce service de réparation par forfait n'est disponible qu'au Japon mais on peut espérer qu'il arrivera bientôt aussi en Occident. En France, le My Nintendo Store est en maintenance pour "quelques semaines" ce qui annonce des changements... En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

