My Nintendo Store : la boutique en ligne de Nintendo France en maintenance pendant l'été

Si vous comptiez vous acheter un T-shirt Splatoon ou un mug Mario via le My Nintendo Store de Nintendo France, vous allez devoir prendre votre mal en patience. En effet, la boutique en ligne FR est en maintenance pour "quelques semaines"... Probablement un mal pour un bien tant l'offre du store français de My Nintendo a toujours fait pale figure en comparaison des boutiques du Japon, des Etats-Unis ou même du Royaume-Uni ou il est possible d'acheter des jeux mais aussi des accessoires et des éléments exclusifs. Espérons que les choses s'arrangeront à la rentrée... En attendant, impossible de visiter la boutique et, donc, de faire le moindre achat. Si vous avez tardé pour commander les nouveaux amiibo Monster Hunter RISE : Sunbreak (qui vient de sortir) et disponibles en exclusivité sur le store, c'est trop tard

Retrouvez le communiqué officiel ci-dessous et n'hésitez pas à prendre contact avec Nintendo si vous avez une commande en cours et que vous voulez vous renseigner