Des liens pour câbles Légendes Pokémon : Arceus en récompenses sur My Nintendo

Si vous êtes fans de Légendes Pokémon : Arceus, que vous en avez marre de retrouver vos câbles de smartphone entortillés dans votre sac ou vos tiroirs, mais aussi qu'accessoirement vous avez 400 points Platine à utiliser sur le programme de fidélité My Nintendo : bonne nouvelle, un nouvel article parfait pour vous vient d'être ajouté au catalogue de récompenses. Il s'agit précisément d'un lien pour câbles aux couleurs des Pokémon. Deux versions sont disponibles. La première aux couleurs de Pikachu et Evoli et la seconde reprenant les sigles du Groupe Galaxie et des Poké Ball. Comme toujours ces récompenses sont "gratuites" hormis les points Platine que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles Nintendo et, surtout, les frais de port, banalisés (en France métropolitaine) à 6,99 €. Pour mémoire, si vous commandez des articles sur le My Nintendo Store, les frais de port n'augmenteront pas. Par exemple, vous pouvez en profiter pour acheter l'album Collectors des cartes amiibo Série 5 d'Animal Crossing : New Horizons, actuellement en vente (voir détails ICI.) Retrouvez ci-dessous quelques images et la description des liens, et encore plus de récompenses sur My Nintendo.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

Criez votre amour pour la région de Hisui et évitez les câbles emmêlés avec ce lien pour câble masque Pikachu/Évoli !



Et n'oubliez pas : si vous possédez des données de sauvegarde de Pokémon: Let’s Go, Pikachu ou Pokémon: Let’s Go, Évoli sur votre console Nintendo Switch, vous pourrez récupérer un masque Pikachu et un masque Évoli dans le jeu Légendes Pokémon : Arceus. Pour cela, il vous suffit de parler à la vendeuse de la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie.