Légendes Pokémon Arceus : Revue de presse - Tous les tests du nouveau jeu Pokémon

La sortie de Légendes Pokémon : Arceus est imminente mais déjà certains médias ont publié leur test. L'occasion d'avoir quelques avis plus précis après les premières impressions (plutôt prometteuses) en provenance du Japon. Alors les développeurs du jeu ont-ils "renversé la table à thé" selon l'expression consacrée par Shigeru Miyamoto ou ont-ils simplement tenté de surfer sur la vague du succès de Zelda : Breath of The Wild en réaménageant les fameuses Terres Sauvages de Pokémon Epée / Bouclier ? Difficile de répondre même si globalement les médias sont plutôt conquis. Comme souvent les sites anglo-saxons sont plus dythirambiques n'hésitant pas à parler de "l''un des meilleurs jeux Pokémon jamais créés" ! Parmi les bons points qui reviennent,on trouve notamment, un sentiment de renouveau et d'aventure, un univers prenant et un contenu conséquent... Et parmi les défauts, beaucoup citent les graphismes, quelques bugs ou encore le fait que le jeu reste toujours muet... Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous les principales notes publiées par les sites français et anglo-saxons avec un résumé succinct des tests et, parce qu'on est sympa (même si on mord parfois) les liens pour vous permettre de les lire (en cliquant sur le nom des sites.)

- Sites français :

Jeuxvideo.com : 16/20 - Un jeu prenant et agréable malgré des maladresses et un manque de challenge

- Un jeu prenant et agréable malgré des maladresses et un manque de challenge Jeuxvidéo.fr : 8/10 - un vrai jeu de rôle et une réussite qui fait qu'on ne s'ennuie jamais

- un vrai jeu de rôle et une réussite qui fait qu'on ne s'ennuie jamais Le Journal du Geek : 8/10 - malgré des imperfections et des visuels moyens, un titre réussi qui sort les jeux Pokémon de leur zone de confort

- malgré des imperfections et des visuels moyens, un titre réussi qui sort les jeux Pokémon de leur zone de confort Gamekult : 6/10 : un épisode original qui n'a cependant pas la grandeur d'un Zelda BOTW

- Sites anglo-saxon :

VGC : 5/5 - Une grande réussite - "le jeu Pokémon le plus divertissant et captivant depuis des années"

- Une grande réussite - "le jeu Pokémon le plus divertissant et captivant depuis des années" Nintendo Life : 9/10 - Un jeu addictif et passionnant - " Pokémon en monde ouvert que nous voulions depuis 25 ans​"

- Un jeu addictif et passionnant Pokémon en monde ouvert que nous voulions depuis 25 ans​" Nintendo World Report : 9/10 - Pas le BOTW que l'on attendait mais " une amélioration étonnamment intelligente de la formule Pokémon éprouvée"

- Pas le BOTW que l'on attendait mais " une amélioration étonnamment intelligente de la formule Pokémon éprouvée" Game Informer : 8,75/10 - Une fois passé le début du jeu, bavard et lent et malkgré l'absence de voix et des graphismes dépassés, le jeu "trace une nouvelle direction passionnante pour la série"

- Une fois passé le début du jeu, bavard et lent et malkgré l'absence de voix et des graphismes dépassés, le jeu "trace une nouvelle direction passionnante pour la série" Gamespot : 8/10 - Après un début lent, le jeu trouve son rythme et s'impose comme l'épisode le plus audacieux et inventif de la série.

- Après un début lent, le jeu trouve son rythme et s'impose comme l'épisode le plus audacieux et inventif de la série. PC Gamer : 7/10 - Pas le Pokémon en monde ouvert attendu mais malgré tout le jeu Pokémon le plus ambitieux jamais développé.

Notez qu'IGN italie est le site qui pour le moment a donné la note la plus basse au jeu (désolé pour Gamekult !) avec un 5/10;

IGN Italie : 5/10 - Très répétitif et daté, LPA est paresseux et décevant, et les quelques innovations qu'il propose sont inégales et mal réalisées. Quinenveux ?

Evidemment, entre 10/10 et 5/10, il y a un gouffre... Mais c'est aussi une façon de se rappeler qu'un même jeu peut être appréhendé de façon différente en fonction des testeurs-testeuses. De plus, ce n'est généralement qu'avec le temps qu'une vérité finit par s'imposer et que certains jeux passent à la postérité ou aux oubliettes- en dépit de leurs bonnes ou mauvaises critiques.

Notez, pour finir, que le test de Nintendo-master viendra un peu plus tard. Comme d'autres sites (en France) Nintendo ne nous a pas fourni une copie du jeu avant sa sortie. Pour cette fois, on fera donc comme tout le monde. Alors on ne sait pas si Nintendo et The Pokémon Company craignaient le bad buzz (avec de mauvaises critiques) mais si c'était pour limiter les risques de fuite du jeu sur le net, c'est plutôt raté...

En attendant notre test, n'hésitez partager vos retours et vos premières impressions pour éclairer et décider les autres joueurs à dépenser- ou pas, leurs précieux euros...