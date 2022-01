Différent, Exaltant, Difficile... Premiers avis sur Légendes Pokémon : Arceus

Dans moins d'une semaine , Légendes Pokémon : Arceus débarque sur Nintendo Switch. A peine deux mois après les remakes, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, ce nouveau titre Pokémon très attendu, devrait lancer les hostilités sur la console de Nintendo, l'année 2022 s'annonçant très riche. Pour autant, beaucoup de joueurs sont dubitatifs et se demandent si Légendes Pokémon : Arceus est un vrai renouveau pour la licence, une sorte de Pokémon : Breath of The Wild ou si ce n'est pas simplement une version améliorée des Terres Sauvages de Pokémon Epée / Bouclier qui avaient quelque peu déçu... Il suffit de lire ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux pour constater que déjà les joueurs s'écharpent autour du jeu, notamment sur les graphismes jugés par certains indignes de BOTW et même tout simplement de la Switch (voir de la N64 !)

Pendant ce temps au Japon, les premiers aperçus du jeu ont été publiés par différents médias. Grâce au site VGC qui en a compilé quelques-uns, retrouvez ci-dessous les premières (bonnes) impressions qui vous donneront une première idée du jeu...

Famitsu

Pour Famitsu, Légendes Pokémon : Arceus est bien totalement différent des autres opus. Il y a une vraie sensation de liberté de se déplacer librement sur un vaste terrain sans savoir quel Pokémon on va croiser. C'est aussi "exaltant" de pouvoir voler dans le ciel en pouvant voir les Pokémon en dessous se déplaçant librement sur la terre. Famitsu note aussi que le jeu est "étonnement difficile", le testeur ayant galéré à combattre un Hachécateur furax....

Quelques passages de la preview de Famitsu

Il est sûr de dire que ce jeu est complètement différent des titres précédents La première chose qui m'a impressionné quand j'ai commencé à jouer a été la sensation exaltante de me déplacer librement dans le vaste terrain C'est génial de pouvoir voler librement dans le ciel, mais c'est particulièrement amusant de chercher des Pokémon qui semblent petits en dessous de vous

Game Watch

Pour Game Watch, le jeu combine avec succès de nouveaux éléments avec des anciens. Ainsi, il est grisant de pouvoir chevaucher des Pokémon pour se déplacer dans le monde. Par ailleurs, on retrouve le système de combat classique que l'on peut déclencher à tout moment. Il y a d'ailleurs aussi une grande tension puisque les Pokémon peuvent vous attaquer à tous moments lors de vos déplacements.

Quelques passages de la preview de Game Watch

Ce qui a été particulièrement impressionnant dans cette expérience, c'est la construction du monde. J'ai été impressionné par la façon dont les mêmes anciennes batailles de Pokémon ont été mélangées dans l'action nouvelle et innovante sans aucun sentiment d'inconfort C'est une expérience de jeu comme aucune autre dans la série, et j'ai de grands espoirs qu'il s'agisse d'une toute nouvelle forme de jeu Pokémon

4Gamer

Pour 4Gamer, le jeu impressionne de par le côté vivant et plus "réaliste" du monde, chaque Pokémon sauvage ayant sa propre personnalité mais aussi que malgré sa richesse et sa complexité le jeu reste très simple à prendre en main. Le site note aussi que si le jeu est très différent, il inclut tout ce que l'on aime dans les Pokémon à savoir chasser les Pokémon, remplir son Pokédex et participer à des batailles. Il apprécie aussi le fait qu'on puisse lancer sa Pokéball et débuter un combat sans transition mais aussi que l'on puisse attraper des Pokémon par d'autres moyens...

Quelques passages de la preview de 4Gamer

Une chose qui m'a frappé, c'est que Baudrive était très belliqueux et a attaqué dès qu'il nous a remarqués. Même si nous n'étions pas engagés dans une bataille de Pokémon, ils chargeraient le personnage principal sans pitié. Il y a beaucoup de nouveaux éléments dans ce jeu, comme le vaste monde et l'action, mais le jeu n'est pas difficile à jouer, et j'ai été impressionné par le fait que le meilleur des jeux Pokémon, comme terminer le Pokédex et profiter des batailles, est toujours inclus. J'ai également senti que le jeu décrivait un monde habité par des Pokémon de manière plus réaliste, car vous pouvez lancer une Pokéball et commencer une bataille de manière transparente, ou vous pouvez trouver des moyens d'attraper des Pokémon sans combattre On a l'impression que c'était comme ça avant que les Pokémon et les humains ne s'entendent. Si vous avez joué à Pokémon Diamant et Perle et avez exploré la région de Sinnoh, vous apprécierez cette première aventure dans le passé. Je ne peux pas attendre sa sortie

Conclusion

En résumé, il semble que Légendes Pokémon : Arceus ait réussi à mélanger les mécanismes de jeu classiques des Pokémon avec de nouveau apportant un sentiment de liberté inédit dans la série... Evidemment même si ces premiers avis de Légendes Pokémon : Arceus sont plus que prometteurs, on attendra d'avoir le jeu en main pour se forger notre propre avis et comme toujours on ne manquera pas de le partager avec vous. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

,

Source : Videogameschronicle