Légendes Pokémon Arceus - Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Zorua et Zoroark de Hisui

Officiellement dévoilés la semaine dernière, Les nouvelles formes régionales de Zorua et Zoroark de Hisui qui apparaîtront dans Légendes Pokémon : Arceus viennent de s'offrir un tout nouveau trailer, nous permettant de les voir de plus près, et de glaner de nouvelles informations. Nous vous laissons retrouver toutes les informations concernant les deux créatures ci-dessous.

- Zorua de Hisui -

CATÉGORIE : Pokémon Rancœurenard

TYPE : Normal/Spectre

TAILLE : 0,7 m

POIDS :12,5 kg

Un Pokémon Spectre ressuscité par la rancœur

Ces Zorua ont migré vers la région de Hisui après avoir été chassés de leur contrée d'origine par les humains à cause de leurs illusions étranges. Ils n'ont cependant pas survécu au rude climat de la région ni aux conflits avec les autres Pokémon endémiques. Mues par leur rancœur envers les humains et les Pokémon, leurs âmes errantes se seraient ensuite réincarnées en Pokémon de type Spectre. Il revêt l'apparence de ses cibles et se nourrit de leur effroi

Lorsque Zorua de Hisui repère une personne ou un Pokémon solitaire, il peut prendre son apparence avant de l'aborder. À la différence des illusions des Zorua déjà découverts, ces imitations sont créées par la rancœur qui émane de la très longue fourrure de Zorua de Hisui. Il semble absorber et se repaître de la terreur qu'il suscite chez ses victimes.

- Zoroark de Hisui -

CATÉGORIE : Pokémon Maudirenard

TYPE : Normal/Spectre

TAILLE : 1,6 m

POIDS : 73,0 kg

Des illusions maudites émises par une crinière volumineuse

La rancœur de Zoroark se manifeste dans sa longue crinière, qui le fait terriblement souffrir. Ce ressentiment projette des illusions effroyables qui peuvent infliger des douleurs physiques aux ennemis de Zoroark en les attaquant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. De plus, les expressions effroyables qu'elles affichent sont tellement emplies de rancœur envers chaque être vivant de ce monde que les voir provoque une folie incurable. Un côté sensible surprenant

Zoroark de Hisui est très hostile et agressif envers les humains et les autres Pokémon. Cependant, il semble faire preuve de compassion envers les êtres qui lui sont chers. Un tel comportement a déjà été observé envers des Zorua, par exemple. Quiconque arrive à forger un lien de confiance avec Zoroark de Hisui trouvera donc en lui un précieux allié.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch. Que pensez-vous de ces deux nouvelles formes ? Allez-vous les intégrer dans vos équipes ? pour découvrir cette région de Hisui ?

Source : Pokemon