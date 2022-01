Légendes Pokémon : Arceus reçoit une mise à jour pour son lancement - Tous les détails

Légendes Pokémon : Arceus n'est officiellement pas encore sorti mais déjà il reçoit une première mise à jour que vous devrez donc lancer avant de commencer à jouer. Alor,s le jeu hérite-t-il dès son lancement d'une mise à jour de plusieurs Gigas ? Rassurez-vous, il ne s'agit que d'une petite mise à jour qui officiellement corrige quelques bugs afin de rendre l'expérience de jeu plus agréable... On ne sait pas trop donc ce que cela veut dire mais si 'autres infos nous aprviennent, opn mettra ce post à jour. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos observations en commentaires. Logiquement la mise à jour vous sera proposée automatiquement au lancement du jeu. Vous pouvez sinon la lancer vous-même via le menu de la console (en appuyant sur + sur la miniature du jeu.)

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et La revue de presse du jeu compilant tous les tests. Voir aussi nos vidéos en francais du titre.

Ver. 1.0.1 (Sortie le 26 janvier 2022) Correction de quelques problèmes pour une meilleure expérience de jeu.

Source : Pokemon