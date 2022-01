Légendes Pokémon : Arceus : l'énigmatique Arceus au centre du dernier trailer du nouveau jeu Pokémon

Légendes Pokémon : Arceus, c'est la sortie de la semaine sur Nintendo Switch et le premier "gros" jeu de l'année sur la console de Nintendo. C'est un événement puisque c'est le premier jeu Pokémon en 3D en monde simili ouvert. Si on a tendance à le voir comme une sorte de Pokémon : Breath of The Wild, le jeu doit malgré tout encore faire ses preuves d'autant plus que la comparaison avec le jeu culte de Nintendo sorti en 2017 est pesante... Après le succès de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, sortis il y a à peine deux mois , on ne se fait cependant pas trop de souci sur celui de Légendes Pokémon : Arceus. En attendant la promotion autour du jeu s'accentue avec un nouveau trailer titré "L'énigmatique Arceus"... retrouvez-le ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.