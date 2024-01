The Pokémon Company réagit au succès insolent de Palworld

Il semblerait que The Pokémon Company ne l'ait pas vu venir. Disponible depuis moins d'une semaine sur le Game Pass et sur PC, Palworld du studio japonais Pocket Pair est un véritable raz-de-marée. Déjà plus de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde soit plus que les ventes de Légendes Pokémon : Arceus, lors de sa première semaine d'exploitation qui avoisinaient les 6.5 millions d'exemplaires.

Souvent qualifié de jeu "Pokémon avec des flingues" pour ses créatures ressemblant beaucoup aux Pokémon, Palworld se distingue néanmoins des célèbres jeux par ses mécaniques de gameplay mêlant craft et survie.

Il n'en reste pas moins qu'il est difficile de ne pas faire le lien entre les jeux et, aujourd'hui, The Pokémon Company doit bien regretter de n'être pas intervenu en amont, probablement persuadé que le jeu disparaîtrait aussi vite qu'il était apparu comme tant d'autres jeux pouvant apparaître comme des "clones".

Devant l'ampleur du succès du jeu et la montagne de réactions qu'il suscite, The Pokémon Company, jusque-là muet, s'est finalement décidé à réagir officiellement ,

Dans un communiqué, la compagnie a tenu à rappeler qu'elle n'avait accordé aucune autorisation pour l'utilisation de sa propriété intellectuelle ou même simplement d'actifs et qu'elle allait "enquêter" et prendre "les mesures appropriées" pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de son IP.

Retrouvez ci-dessous la traduction du communiqué :

