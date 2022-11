Il y a désormais officiellement 1000 Pokémon - Découvrez le nom du 1000eme Pokémon

***SPOILER ALERT***

Si vous êtes un vieux joueurs, ou un Pokéfan curieux, vous vous souvenez peut-être du Pokérap, le générique de fin de la première saison de Pokémon, la série animée, qui nous permettait d'apprendre facilement le nom des 150 Pokémon . Ah, c'était le bon temps. Le générique avait été découpé en cinq parties pour regrouper tous les Pokémon. Aujourd'hui, si les producteurs avaient l'idée de reprendre l'idée à la fin de la nouvelle saison, ce n'est pas en 5 mais en 33 parties qu'il faudrait découper le générique ! En effet, avec la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, c'est officiel : il y a désormais 1000 Pokémon ! Et, à priori, ce millième Pokémon s'appellerait, attention Alerte Spoiler (non, ce n'est pas le nom du Pokémon) : Gromago (Gholdengo en anglais). Il s'agit en réalité de l'évolution de Mordudor, le Pokémon coffre (teasé il y a peu). Il évolue en Gromago, une fois qu'il a récolté... 1000 pièces (logique.) En attendant de le découvrir en jeu, on se refait un petit Pokérap.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

,

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube