Pokémon Ecarlate et Violet - Le Pokémon Mordudor se dévoile officiellement dans un nouveau trailer

L'annonce du jour du côté de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ne surprendra pas les joueurs de Pokémon Go étant donné le tease effectué sur le jeu mobile. Rappel pour les autres joueurs, The Pokemon Company nous avait teasé hier un mystérieux coffre avec une révélation qui serait faîte ce jour. Sans grande surprise, ce coffre cachait donc un tout nouveau Pokémon répondant au nom de Mordudor, et possédant 2 formes distinctives respectivement appelées Forme Coffre et Forme Marche. Vous trouverez ci-dessous le premier artwork officiel du Pokémon, ainsi que la vidéo de présentation de ce dernier.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont attendus sur Nintendo Switch à partir du 18 novembre 2022. Etant donné la prolifération de leaks sur les deniers jeux tous supports confondus, nous vous conseillons de faire attention ces prochains jours pour éviter tout risque de spoil avant de faire l'acquisition du jeu.