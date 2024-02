Pokémon ou Palworld, il faut choisir - Des YouTubeurs et influenceurs voulant travailler avec The Pokémon Company priés d'ignorer Palworld

Des plagiats, des clones ou des jeux "s'inspirant" des Pokémon, il y en a des tas mais jusqu'à présent peu avait réussi à susciter autant d'engouement et de réactions que Palworld, un jeu d'action mâtiné de craft et de survie se déroulant dans un monde ouvert rempli de créatures Pokémonesques que l'on dégomme notamment à coups de kalashnikov (sachant que certains Pokémon monstres sont armés !). Bien que très différent dans le fond, et inspiré de nombreux titres différents, la parenté avec les Pokémon est flagrante. Difficile, en effet, de ne pas penser aux Pokémon tant certaines créatures semblent échapper des derniers jeux Pokémon. Des ressemblances qui ont semble-t-il troublé certains fans et forcé The Pokémon Company à réagir (un peu tard).

Souvent qualifié de "jeu Pokémon avec des flingues", Palworld aurait cependant pu passer inaperçu sauf qu 'en quelques jours , il a rameuté plus de 19 millions de joueurs dans le monde et suscité pas mal de commentaires enthousiastes, à l'opposé des violentes critiques reçues par Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qualifiés de honte par certains et d'échecs techniques complets par d'autres. C'est probablement se qui fait le plus mal. Comment un "petit" jeu foutraque et mal fagoté peut-il faire la leçon aux mastodontes que sont les jeux Pokémon ? Palworld n'est pas dénué de défauts mais il est fun à jouer, et c'est se qui fait la différence,

Bien que le "mal" soit déjà fait et que les joueurs attendent désormais de The Pokémon Company, des jeux Pokémon de qualité irréprochable, la société japonaise essaie de reprendre la main. Ainsi, on apprend que certaines agences artistiques qui gèrent les influenceurs et YouTubeurs gaming au Japon ont pris les devants et choisi leur camp.

L'une d'elle a déclaré au site Tokyo Sport avoir demandé à ses "talents" de "ne pas mentionner Palworld sur les réseaux sociaux ou en public" afin de ne pas heurter The Pokémon Company et s'assurer de "potentielles futures collaborations". Pas sûr que cela serve à grand chose...

Source : Nintendolife