Palworld : le mod Pokémon reçoit une mise à jour hilarante en réponse au DMCA

Palworld, le fameux "Pokémon avec des flingues" du studio japonais Pocket Pair est un succès planétaire. Le jeu revendique déjà plus de 19 millions de joueurs dans le monde sur Steam et Xbox. Bien qu'en réalité très différent des célèbres jeux Pokémon, la parenté avec les monstres de poche de Nintendo reste malgré tout évidente; tellement que très rapidement un mod est apparu, de façon à intégrer vraiment l'univers Pokémon au jeu.

Si The Pokémon Company a mis du temps à réagir à l'existence du jeu, probablement persuadé qu'il passerait inaperçu comme tant d'autres "clones" avant lui, la société a par contre dégainé très vite une plainte DMCA pour infraction aux droit d'auteur afin de faire interdire le mod et de supprimer les vidéos l'illustrant..

Cependant le YouTubeur ToastedShoes, à l'origine du mod n'a pas baissé les bras et quelques jours à peine après son retrait de YouTube, le mod était de retour en ligne sur Nexus avec quelques modifications de façon à le rendre "légal". Ainsi les Pikachu sont désormais des souris électriques et tous les Pokémon ont été modifiés de façons plus ou moins farfelues. Le résultat est hilarant, tout simplement. Pour vous en convaincre, retrouvez la vidéo de ToastedShoes ci-dessous.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

