Palworld - Déjà un mod pour intégrer l'univers de Pokémon au jeu de Pocket Pair

Disponible depuis le 19 janvier sur Steam et consoles Xbox, Palworld n'arrête pas de faire parler de lui depuis ce week-end. Entre les détracteurs qui crient au plagiat de la licence Pokémon à plus ou moins juste titre, la création des Pals, créatures du jeu, via l'IA, ou encore le fait de combattre des créatures à coup de kalachnikov, cela n'a pas empêcher au titre de Pocket Pair, Inc. d'atteindre des chiffres de ventes élevés en l'espace d'un week-end avec déjà 5 millions de joueurs au compteur.

Si la comparaison entre l'esthétique des Pals et des Pokémon est le sujet qui revient le plus sur les réseaux actuellement, le Youtuber ToastedShoes a décidé de titiller les fans du géant japonais en annonçant la création d'un mod pour Palworld, permettant aux joueurs d'incarner Sacha Ketchum, héros de l'animé Pokémon, accompagné des créatures emblématiques de la licence. Si l'on se doute que les ninjas de Nintendo et de The Pokemon Company ne mettront pas longtemps à montrer le bout de leur nez pour faire supprimer ce mod, nous vous laissons tout de même le découvrir en vidéo ci-dessous. ToastedShoes quant à lui vous donne RDV dès demain sur sa chaîne pour une vidéo complète.