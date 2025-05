Palworld : les développeurs annoncent de nouveaux compromis décevants suite à l'action en justice de The Pokémon Company et Nintendo

Sorti sur PC (et intégré au GamePass) en début d'année dernière , Palworld est un jeu qui dans un premier temps a été qualifié de "jeu Pokémon avec des flingues".

Alors que les derniers jeux Pokémon n'ont eu de cesse de décevoir et d'être décriés notamment pour leur conception dépassée mais aussi de nombreux bugs jugés inacceptables, Palworld a, au contraire, fait littéralement sensation au point que le petit studio de développement Pocketpair n'a pu, dans un premier temps, gérer les profits générés par le jeu !

Depuis associé à Sony, Pocketpair doit faire face depuis plusieurs mois à une action en justice entrepris par Nintendo et The Pokémon Company qui lui réclament chacun près de 5 millions de dommages et intérêts , non pas pour violation de droits d'auteur comme on aurait pu le penser mais pour la violation de trois brevets (qui concernent principalement la capture de créatures).

Depuis, la bataille juridique fait rage. Pocketpair conteste mais a déjà été contraint de revoir certaines mécaniques de son jeu et dans Palworld_EN/status/1920360001794945232">un message posté sur ses réseaux, la société annonce d'autres compromis, à même de décevoir les fans.

Pocketpair continue cependant de contester et "d'affirmer la nullité des brevets en question". La bataille juridique est loin d 'être terminée et Pocketpair se dit déterminé à continuer "à développer Palworld et à proposer de nouveaux contenus passionnants"...

En attendant d'autres développements, retrouvez ci-dessous tous les détails des "compromis" dans la traduction du message publié par Pocketpair.

[Concernant le procès, les modifications apportées à Palworld et l'avenir]

