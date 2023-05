Project Bloom - Le nouveau projet de Game Freak se dévoile avec une première image

Si quand on vous demande de citer un jeu du catalogue de Game Freak il y a 99% de chance pour que vous nous citiez un jeu Pokémon. Pourtant, force est de constater que le studio arrive à sortir de temps à autres de l'étreinte du mastodonte pour pouvoir proposer d'autres titres. Dernièrement, nous venons d'apprendre que le studio Game Freak est actuellement au travail sur un nouveau projet dénommé Project Bloom. Le titre sera publié par Take-Two, et est attendu sur consoles entre avril 2025 et mars 2026 . Quant à savoir si la Nintendo Switch est concernée, ou si elle sera même encore de la partie à ce moment là...

En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous la première image du jeu, et sans faire de mauvais esprit, le visuel tranche radicalement après la prestation offerte avec Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.