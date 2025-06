Project Bloom, le jeu des développeurs de Pokémon devient Beast of Reincarnation - Prévu sur PS5 et Xbox Series mais pas sur Nintendo Switch 2 - Premier trailer

Le projet mystérieux de Game Freak, connu jusqu'à présent sous le nom de Project Bloom s'est dévoilé hier à l'occasion du Xbox Games Showcase.

Le jeu s'appelle désormais Beast of Reincarnation et se présente comme un action-RPG dans lequel on guide une femme et son chien dans "des combats techniques et exigeants". Le jeu est pour le moment prévu sur Xbox et PS5- mais pas sur Nintendo Switch 2.

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation et un premier trailer du jeu sur cette page.

Dans un Japon postapocalyptique, gangréné par la corruption et grouillant de créatures monstrueuses, le dernier espoir de l'humanité repose sur Emma, condamnée à mener une vie de paria, ainsi que Koo, son fidèle compagnon canin. Tentez de survivre à son périple à travers un monde menaçant et en constant changement, où de dangereuses forêts peuvent émerger dans des terres désolées. Plus Emma et Koo s'enfonceront dans cet environnement étrange et inconnu, plus leur lien se renforcera, avec l'apparition de curieux pouvoirs. Explorez ce qui nous rend humain dans Beast of Reincarnation, un action-RPG où vous guidez une femme et son chien dans des combats techniques et exigeants. Que trouverez-vous au bout du chemin ?

Beast of Reincarnation est attendu en 2026.

