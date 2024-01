PAND LAND : nouveau titre déposé par les développeurs de Pokémon

Alors que l'épilogue du DLC "Le trésor enfoui de la Zone Zéro" de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est disponible depuis peu, le site Gematsu a repéré un nouveau titre déposé en fin d'année dernière par Game Freak, les développeurs historiques de la licence Pokémon. Deux logos ont aussi été dévoilés dans la foulée (ici et là). Pour le moment, on ne sait pas à quoi ce titre correspond, ni même s'il s'agit d'un jeu.

Pour rappel, Game Freak travaille actuellement avec l'éditeur Private Division (The Outer Worlds, Penny’s Big Breakaway...), une filiale de Take-Two sur Project Bloom, un mystérieux titre dévoilé en mai dernier ... Est-il possible que cela soit son titre définitif ? Ou s'agit-il d'un nouveau jeu ?

Il faudra évidemment patienter avant de le découvrir... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet. ,

