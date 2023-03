Pokémon Écarlate et Violet : attention suite à la dernière mise à jour, un bug sévère peut supprimer l'intégralité de vos sauvegardes - Tous les détails

Comme vous le savez sûrement, le lancement de Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch a été émaillé de nombreux problèmes, de plaintes de joueurs, et même d'excuses de la part de Nintendo. Le 27 février dernier , une première grosse mise à jour a fait passer le jeu en version 1.2.0 tout en apportant pas mal de corrections et d'améliorations (voir les détails ICI). Malheureusement, il semble aussi que cette mise à jour ait créé un nouveau problème, et non des moindres; En effet, depuis plusieurs jours, certains joueurs se plaignent d'avoir perdu leur sauvegarde (en intégralité ou en partie) après la mise à jour; Il semblerait que ce bug survienne parfois lorsque les joueurs connectent leur jeu (Écarlate ou Violet) à Pokémon Go ou lorsqu'ils préchargent voire simplement achètent le DLC (annoncé dernièrement lors du dernier Pokémon PRESENTS- voir détails ICI). A priori, tous les joueurs ne rencontrent pas ce bug et pour être honnête, on ne sait pas exactement les conditions qui font qu'il apparaît. Il semblerait néanmoins qu'il soit définitif dans bien des cas puisque même la fonction de sauvegarde "secrète (en appuyant sur la flèche haut, X et B dans le menu principal.) ne fonctionne pas... Dans le doute, mieux vaut donc ne pas se connecter à Pokémon Go -qui permet notamment d'envoyer des cartes postales entres joueurs) et d'attendre avant d'acheter le DLC (en laissant tomber les bonus).

Pour l'instant, Nintendo n'a pas réagi à ces affirmations mais évidemment on garde un œil sur le sujet et on vous tient au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos expériences dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

