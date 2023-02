Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : grosse mise à jour 1.2.0 en approche avec de nombreuses améliorations - Tous les détails

Pokémon Écarlate et Violet fait partie des derniers gros succès de la Nintendo Switch. En effet, malgré pas mal de problèmes et de critiques, le(s) jeu(x) s'est (se sont) déjà écoulé(s) à 20,61 millions d'exemplaires en seulement six semaines (voir ici pour les détails).. Il n'empêche que, conscient du mécontentement de nombreux joueurs (et des "tares" des jeux) Nintendo a promis des mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu (voir là pour les détails). Bonne nouvelle puisqu'une de ces mises à jour devrait arriver d'ici la fin du mois. A priori, les détails de cette mise à jour qui fera passer les jeux en version 1.2.0 ont été publiés sur la page assistance du jeu (version US). Retrouvez la traduction de ces notes publiées par Nintendo Life ci-dessous, en attendant la version française.

Ver. 1.2.0 (prévu pour fin février 2023)

Merci d'avoir joué à la série Pokémon.

Vous trouverez ci-dessous quelques détails concernant la mise à jour de la version 1.2.0 dont la sortie est prévue fin février 2023 pour les jeux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet .

Avec cette mise à jour, nous prévoyons d'ajouter des fonctionnalités aux boîtes Pokémon et de corriger les bugs qui affectent la progression du jeu, entre autres mises à jour. Nous continuerons à prendre vos commentaires très au sérieux et à prendre des mesures pour améliorer votre expérience de jeu.

Ajustements des fonctionnalités

Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées pour les Pokémon Box : À partir du résumé d'un Pokémon, les joueurs pourront modifier les surnoms, les marquages, les objets détenus et les titres liés à la marque ou au ruban de Pokémon, ainsi que la possibilité de réorganiser les mouvements, de faire en sorte que Pokémon se souvienne des mouvements, que Pokémon oublie les mouvements et utiliser TMs . Les joueurs pourront échanger les objets détenus en appuyant sur le bouton Y lorsqu'ils sont dans la vue Objets détenus . Les joueurs pourront sélectionner Toutes les boîtes tout en déplaçant des Pokémon ou des objets dans la vue Groupe et boîtes et dans la vue Objets conservés . Lorsque vous êtes dans la vue Battle Team , les Pokémon dans vos boîtes qui sont assignés à une Battle Team auront désormais leurs icônes affichées dans une teinte plus sombre si ces Pokémon sont membres de la Battle Team actuellement affichée. L'écran Actualités s'affichera lorsque vous vous connecterez à Internet depuis le menu principal, tout comme lors de la connexion à Internet depuis le Portail Poké.



Corrections de bugs

Batailles de raid Tera Un bug qui peut empêcher la jauge HP d'un Pokémon Tera adverse de refléter correctement les dégâts causés par certains mouvements (comme Play Rough) ou certaines conditions de statut peut se produire dans les batailles de raid Tera, entraînant une fluctuation inhabituelle de la jauge HP du Pokémon Tera. Ce sera corrigé. Un bug qui fait s'évanouir tous les Pokémon de votre côté malgré leurs jauges de HP indiquant qu'ils ont encore des HP peut se produire dans les batailles de raid Tera en cristal noir contre les Pokémon avec la marque la plus puissante. Ce sera corrigé. Un bug qui peut temporairement empêcher un joueur d'entrer une entrée dans le jeu peut se produire si un Pokémon Tera entreprend certaines actions pendant que le joueur choisit la cible de son mouvement. Ce sera corrigé. Un bug qui provoque une erreur de communication peut se produire lorsqu'une personne se connectant à une bataille Tera Raid voit un Pokémon différent affiché sur son écran que ce que l'hôte voit. Ce sera corrigé. Un bug peut survenir qui amène les joueurs rejoignant une bataille de raid Tera à partir de l'écran de recherche des batailles de raid Tera à être amenés à une bataille de raid Tera contre un Pokémon différent de celui qu'ils ont vu affiché. Ce sera corrigé. Un bug qui empêche les cristaux Tera Raid Battle d'apparaître pendant un certain temps peut se produire dans certaines circonstances. Ce sera corrigé.



Combats

Les affrontements de type contre les Pokémon qui se sont évanouis n'apparaîtront plus lors de la sélection d'un mouvement ou d'une cible pendant les combats doubles.

Un Zoroark qui a "Teracristallisé" et qui est déguisé en un autre Pokémon via son talent Illusion peut être identifié comme un Zoroark en utilisant l'option Vérifier la cible. Ceci est un bug et sera corrigé.

Lorsqu'un Zoroark Teracristal est déguisé en un autre Pokémon via son talent Illusion, les correspondances de types de mouvements sont affichées en fonction du type de Pokémon sous lequel Zoroark est déguisé, plutôt que du type Tera de Zoroark. Ceci est un bogue et sera corrigé.

Les statistiques d'un Oyacata avec un Nigirigon dans la bouche augmenteront lorsque Oyacata utilise "Plat du Jour", même lorsque le mouvement aurait dû être annulé (par exemple, par un adversaire utilisant Protection). Ceci est un bug et sera corrigé.

Si un Pokémon teracristallise après avoir utilisé "Lien du Destin" puis s'évanouit, les effets de "Lien du Destin" ne s'activeront pas. Ceci est un bug et sera corrigé.

Autre

Nous aborderons un problème qui peut entraîner la fermeture forcée du jeu à certains endroits. À la suite de ce correctif, il peut y avoir une réduction des Pokémon et des personnes affichés dans certaines villes ou dans la nature.

Lorsqu'un Pokémon qui ne fait pas partie du Pokédex Paldea est obtenu via un échange de liens, il est affiché comme étant enregistré dans le Pokédex Paldea. Ceci est un bug et sera corrigé.

Certaines actions peuvent empêcher les expressions du personnage principal de changer jusqu'à ce que le jeu soit fermé et rouvert. Ce sera corrigé.

Un bug est survenu pour certains joueurs après la saison 1 des batailles classées, dans lequel la visite de l'écran des batailles classées immédiatement après le calcul des résultats de la saison provoquait une erreur de communication juste après que ces joueurs aient reçu leurs récompenses. Suite à cette erreur, les joueurs n'ont pas pu participer à d'autres batailles classées. Ce sera corrigé.

Si un joueur a créé plusieurs Battle Teams mais n'utilise pas la Battle Team dans le premier emplacement pour ses batailles classées, il se peut qu'il ne reçoive pas le ruban Master Rank après avoir remporté des batailles classées dans le niveau Master Ball. Ce sera corrigé.

Lorsqu'un Pokémon que vous avez attrapé vous revient d'un autre joueur via Link Trade, il peut ne pas écouter vos commandes conformément à ce qui est écrit dans l'application de profil ("Pokémon attrapé au niveau XX ou inférieur écoutera vos commandes") . Ce sera corrigé.

Un bug empêche le Pokédex d'afficher des entrées supplémentaires (telles que des entrées pour des Pokémon brillants ou des Pokémon reçus via Surprise Trade de la part de joueurs jouant dans une autre langue) pour les espèces de Pokémon qui étaient déjà enregistrées dans le Pokédex. Ce sera corrigé.

Des objets tels que des Poké Balls peuvent être affichés à certains endroits du terrain par inadvertance. Ce sera corrigé.

Les passants ne seront plus affichés lors de certaines batailles qui se déroulent dans les villes au cours de l'histoire principale.

D'autres corrections de bugs sélectionnées seront implémentées.

Remarques:

Nous prévoyons d'autres fonctionnalités et corrections de bogues non répertoriées dans ces notes de mise à jour. Veuillez revenir ici pour plus de détails lorsque les données de mise à jour seront distribuées.

Le contenu et les détails de la mise à jour sont susceptibles d'être modifiés.