Pokémon Écarlate et Violet dévoilent (presque) le fin mot de l'histoire et se la jouent Splatoon

Après avoir teasé un nouveau Pokémon sur Twitter, le compte officiel de Pokémon révèle être quasi-prêt à dévoiler le fin mot de l'histoire, non sans réfuter au passage la théorie la plus populaire au sujet de son mystère. Hélas non, Queulorior n'est nullement confirmé comme étant l'un des Pokémon présent dans Pokémon Écarlate et Violet et il faudra s'armer de patience pour découvrir s'il sera oui ou non dans le jeu.

C'est un tout nouveau Pokémon, encore très mystérieux, qui est responsable de ces peintures étranges retrouvées dans la région de Paldea. Celui-ci répond au nom de Tag-tag et devrait nous être dévoilé sous peu ( dans les jours à venir si l'on en croit les rumeurs ). Que vous inspire sa silhouette ?

Pokémon Écarlate et Violet seront disponibles dès le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.