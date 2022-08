Pokémon Écarlate et Violet sèment la graine du mystère sur Twitter

Dans un mystérieux tweet, le compte officiel de Pokémon (via Pokémon France) vient de teaser l'apparition d'un mystérieux Pokémon au sein des très attendus Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. Dans ce qui semble être des peintures réalisées à même le décor d'une forêt, Game Freak vient semer le doute quant à la présence du Pokémon Queulorior dans le jeu, que ce soit sous sa forme initiale, via une nouvelle évolution ou encore via une forme régionale exclusive à la région de Paldea.

Il pourrait tout autant s'agir d'un tout nouveau Pokémon totalement inédit mais quelque chose nous dit que nous en saurons plus très bientôt . Quelles sont vos théories ? Dites-le nous en commentaire !

Pokémon Écarlate et Violet seront disponibles dès le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.